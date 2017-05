Openluchtbad Ommen spaart flink in eerste zelfstandige jaar

Het aantal bezoekers steeg van 14.000 in 2015 naar 16.500 mensen vorig jaar. Ook het aantal verkochte abonnementen verdubbelde ruim. Dat ging van 160 in 2015 naar 345 in 2016. De subsidie van de gemeente in 2016 aan het zwembad kwam in totaal op 90.000 euro. In 2017 gaat dat naar 70.000 euro, in 2018 krijgt het zwembad 60.000 euro en daarna blijft de gemeentelijke bijdrage 50.000 euro per jaar. Anne Marsman, voorzitter van de Stichting Openluchtbad Olde Vechte: ,,Dat blijft nodig, anders kunnen we niet bestaan. Die 50.000 euro is nodig voor onderhoud van de apparatuur en het bad."

Fanatiek

De cijfers van 2016 stemmen Marsman tevreden. ,,Het gaat de goede kant op absoluut. We hebben natuurlijk altijd wat te wensen. En je weet ook niet goed wat je zo'n eerste zelfstandige jaar moet verwachten. We hebben het bad leuker aangekleed, er is een springkussen bijgekomen, ligbedden erbij en dat soort zaken. In de groep vrijwilliger zitten een paar dames die heel goed zijn op social media als Facebook en erg fanatiek zijn. Dat is best goed gegaan."

De stichting heeft verder vooral kosten weten te besparen op het toezicht in het zwembad. Doordat er meer vrijwilligers beschikbaar waren hoefde er minder betaald toezicht ingehuurd te worden.

Glijbaan of duurzaam