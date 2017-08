Palingwinst in Ommen, dan tel je mee

,,Nee", is een van de organisatoren van de zesde Bissinghdag beslist. ,,Ik moet ie-de-re schijn van voorkeur zien te voorkomen. Aan het eind van de dag heeft iemand de beste paling gerookt. Dan kan ik niet de hele tijd een stukje hier en een stukje daar pakken. Dan krijg je scheve gezichten."

Ruiken

De rook van palingovens is nadat de ochtendmist is weggetrokken deze woensdag door de hele stad te ruiken. Voor het vijfentwintigste jaar komen visverkopers uit heel Nederland naar Ommen om de lekkerste paling aan de man te brengen.

Quote We beslissen zelf wie hier paling mag komen roken en wie niet Ronald Bakker Ronald Bakker is 's ochtends dan al gehuldigd, omdat hij nu zeker al vijftien jaar als vrijwilliger de wedstrijd in goede banen leidt. ,,We beslissen zelf wie hier paling mag komen roken en wie niet. Zo houden we de kwaliteit hoog. Je kunt wel zeggen dat we er kijk op hebben, want als we deelnemers naar een goede collega vragen, dan komen we vaak bij iemand uit die wij eerder al gevonden hebben."

Overal

Quote Als je in Ommen de beste paling rookt dan tel je mee De rokers komen uit onder meer de buurt van Rotterdam, Breda en Friesland, maar ook om de hoek uit Hardenberg. Visverkopers uit Spakenburg, Urk of Volendam zul je niet zo snel in Ommen aantreffen. Bakker wil het niet liever niet in de krant hebben, maar duidelijk is dat dan de gemoedelijke sfeer maar zo eens om kan slaan. Winnen wordt dan plotseling belangrijker dan meedoen, zoiets. ,,Het gaat er fanatiek aan toe, want als je in Ommen de beste paling rookt dan tel je mee. Wij geven ook geen startgeld of reiskostenvergoeding. En toch hebben we altijd een sterk deelnemersveld. Zegt genoeg."

Papendrecht

Een van die palingrokers is Gerard van Houwelingen uit Papendrecht, onder de rook van Rotterdam. De kraampjes van collega's - twintig dit keer - zijn soms rijkelijk gevuld met gewonnen bekers. Van Houwelingen heeft daarentegen genoeg ruimte om de palingen wat beter uit te stallen. ,,Ik heb ook wel bekers, maar ja, om die nu telkens in de auto mee te nemen..."

Vier euro voor een broodje, vraagt de Papendrechter. Geduld is het geheim. ,,De paling moet goed drogen, maar je moet weer zorgen dat-ie niet te warm wordt. Anders haal je al het vet eruit. Minder lekker." Van Houwelingen knipoogt. ,,En minder kilo's om te verkopen." Over de vermeende concurrentiestrijd is hij duidelijk. ,,Als bij de buurman de boel in de fik vliegt dan helpen we hem echt wel."

Jury

Bakker neemt even na de middag van iedere roker vier palingen in ontvangst, waarna de jury zich in het geheim over alle lekkernijen buigt. Het ziet er professioneel uit, vooral de manier waarop er gerookt wordt. ,,De keuringsdienst van waarde, of hoe het toen ook heette, heeft weleens alle wedstrijden in het land verboden."

Er werd minder op temperatuur gelet dan nu en veel vis ging verloren. ,,De richtlijnen zijn anders en wij mochten als een van de eerste rokerijen weer beginnen. Er wordt nu niets meer weggegooid."

Quote We hebben nog nooit een klacht gehad, terwijl je de rook toch overal ruikt

Praatjes

Bakker vervolgt zijn weg en maakt een praatje met de vele verkopers. Hij vertelde eerder al dat iedereen elkaar kent en had het over een grote, jaarlijkse reünie. De geluiden van de deelnemers zijn steevast positief en het laatste protest van dierenwelzijnsorganisaties over het doden van paling - in Ommen niet het geval - is al van zeker vijf jaar geleden. Voor Bakker nog belangrijker is het geluid van de middenstand. ,,We hebben nog nooit een klacht gehad, terwijl je de rook toch overal ruikt. Voor kledingwinkels best vervelend. Dat we dit dan samen kunnen doen is ons heel wat waard."

Uitslagen: