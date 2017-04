Plafondplaat valt op zwemmer in bad Ommen

Momenteel wordt het dak van zwembad de Carrousel in Ommen geheel gerenoveerd. Tijdens deze werkzaamheden is woensdagochtend een deel van het systeemplafond boven het wedstrijdbad losgeraakt. Hierdoor is een 6-tal plafondplaten en bevestigingsmateriaal naar beneden gevallen en deels in het wedstrijdbad terechtgekomen.

Zwemmer

Tijdens het voorval was het zwembad geopend. Er waren circa 15 zwemmers in het wedstrijdbad. Eén van de zwemmers is geraakt door een plafondplaat en heeft hierdoor een schaafwond en pijnlijke spier opgelopen. De zwemmer is ter plekke behandeld. De gemeente heeft contact gehad met deze zwemmer. Het wedstrijdbad is na het incident direct ontruimd en het zwembad is gesloten.