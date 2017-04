Politie Ommen grijpt drankrijder na korte tijd weer

video Licht autoverkeer mag weer over de Vechtbrug bij Junne

30 maart Net geen twee maanden na de omstreden afsluiting voor gemotoriseerd verkeer is de 'bouwvallige' brug over de stuw in rivier de Vecht tussen de buurtschappen Stegeren en Junne bij Ommen in de loop van donderdag weer opengesteld voor voertuigen tot drieduizend kilo.