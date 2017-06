Roofvogel grijpt joggers bij de haren in de buurt van Ommerkanaal

Marianne Horsman, wonend aan De Haar, seinde zaterdagmorgen de politie in, nadat tot drie keer toe mensen op de weg bij haar huis in de buurt lastig waren gevallen door de zeer intimiderende roofvogel. ,,We zijn hier wel roofvogels gewend. We zien ze vaak ’s avonds. Regelmatig zijn ze met z’n tweeën. We vermoeden dat ze hier vlakbij in een klein bosje hun nest hebben, met wellicht op dit moment jongen er in, maar we weten dat niet zeker. Maar als ze mensen gaan aanvallen schrik je toch wel. Vanmorgen zagen we nog een man die over de weg rende en met zijn armen boven zijn hoofd zwaaide om de vogel schrik aan te jagen. We hebben toen de politie gebeld. Die kan ook niet zo veel doen tegen een beschermde vogelsoort, maar een waarschuwing is altijd goed. Op maandagmorgen komen hier weer heel wat kinderen op de fiets langs om naar school te gaan. Ouders kunnen dan maar beter voorbereid zijn. Daarom hebben we ook maar de directeur van de basisschool Ommerkanaal gewaarschuwd.”