Rossi-Shop en Meulenbelt Motoren zijn weer open

VideoEen likje verf en een hoop pallets, meer hebben Bartine Brugman en Edwin Meulenbelt niet nodig gehad om een nieuwe winkel te openen in Ommen. In oktober vorig jaar ging hun bedrijf Meulenbelt Motoren en de Rossi-shop in vlammen op bij een grote brand aan de Veldkampweg in Ommen. Vier andere bedrijven, waaronder twee autobedrijven en een sportschool, waren eveneens gedupeerd.

De politie heeft vastgesteld dat de brand aangestoken is en is nog op zoek naar de mogelijke dader. Ook het uitloven van tipgeld in opdracht van de verzekeraar heeft nog niet tot de ultieme tip geleid. Ondertussen waren Brugman en Meulenbelt vanuit hun woonhuis, wonder boven wonder gespaard bij de brand, weer begonnen met het werk voor de online-tak van hun Rossi-shop, waarbij ze handelen in merchandise van de populaire motorcoureur. Met het nieuwe onderkomen aan de Strangeweg, tussen kringloopwinkel Noggus en Noggus en Harley-motorbedrijf Twin Performance. ,,Dat bijt niet, dat is een heel andere doelgroep”, wijst Meulenbelt de opmerking over concurrentie met de buren van de hand. Zijn bedrijf draait om een heel ander soort motoren en motorrijders. ,,Met Bennie Haverkort hebben we een prima buur”, lacht Meulenbelt.

Volledig scherm Bartine Brugman is druk met poetsen, afstoffen en inruimen van de schaalmodellen. © Frank Uijlenbroek

Maar, het ondernemersstel zit maar tijdelijk aan de Strangeweg. ,,We hebben de tekeningen nu voor de nieuwbouw aan de Veldkampweg. Dat gaat straks naar de gemeente voor de vergunning. Als dat erdoor is en de fundering er eenmaal ligt, dan gaat het hard”, weet Meulenbelt. ,,Het nieuwe pand kan er dan in drie weken staan”, vult Brugman aan. De vergunning heeft wel wat voeten in aarde, omdat de ondernemers hun deel van het bedrijfspand het liefst een kwart slag draaien, zodat het winkelfront uitkijkt op de doorgaande Slagenweg. ,,Daarmee kunnen we ons beter presenteren dan in de oude opstelling”, legt Brugman uit.

Miniaturen

Behalve de rompslomp rondom herbouw van hun bedrijf, was er nog een onderwerp waarover Brugman nogal in spanning zat. ,,Hoe heeft de collectie Rossi-miniaturen en verzamelobjecten de brand en daaropvolgende opslagperiode doorstaan? Dat was de grote vraag. Het bluswater heeft alles wat we hebben kunnen redden uit ons bedrijf volledig uitgebeten. Alle metaaldelen die eerst donker waren, zijn grijswit uitgebleekt. Maar de miniaturen en de meest bijzondere verzamelobjecten zijn, op wat roetschade na, ongeschonden uit de opslag gekomen. Kalshoven, het schoonmaakbedrijf, mocht er van mij absoluut niet aankomen. Ik had alles met eigen handen zo goed en zo kwaad als het ging na de brand afgedroogd en ingepakt in bubblewrap. Vorige week heb ik alle miniaturen stuk voor stuk uitgepakt en schoongemaakt. We hebben ze nu mooi in nieuwe vitrinekasten kunnen neerzetten", wijst ze trots op de kasten vol met unieke Rossi-motorminiaturen.