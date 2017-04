Ruimte parkeren Ommen uitgebreid

Groenstrook Omdat het gras tussen de verharding door mag groeien krijgt de parkeerplaats geen 'betonnen' uitstraling. Langs Den Oordt en de Mulertstraat blijft een groenstrook liggen. "Verder zetten we er een haag omheen die foutparkeren voorkomt. De direct naastgelegen groenstrook langs de Coevorderweg kunnen we bij uitzonderlijke drukte ook openstellen als extra parkeerplaats. Daar is plek voor nog eens veertig auto's. Op loopafstand van het centrum," legt wethouder Hans ter Keurst uit. De nieuwe parkeervoorziening aan de oostkant van het Ommer centrum kan begin juli in gebruik worden genomen.

100 plekken

De - opgeteld - honderd bijkomende parkeerplaats worden aangelegd nadat onderzoek aantoonde dat Ommen in de tijd dat campings, vakantie- en bungalowparken in het Vechtdal weer vollopen in het centrum gemiddeld een kleine honderd autoplekken tekort komt, met name aan de oostkant. Ter Keurst: "Het grasveld aan de Coevorderweg was - hoewel hiervoor zeker niet bedoeld - bij drukte al in gebruik als parkeerplaats. Dat was onveilig en zorgde bovendien voor overlast bij buurtbewoners. Straks kunnen auto's er veilig komen en gaan én beperken we de parkeerhinder voor omwonenden. De buurt heeft ook meegepraat over deze oplossing."