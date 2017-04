Scholen dragen optocht en Oranjefeest in Ommen

De bijdrage van de scholen is nadrukkelijk. "Belangrijk voor Ommen, maar zeker ook voor de scholen zelf, want de optocht is een evenement waar de hele school lange tijd naar uitziet. Bovendien is het maken van de praalwagens enorme belangrijk voor de saamhorigheid in en rondom de school", aldus Gerrit Martens namens de vele ouders van school de Koloriet, die met een prachtige creatie rond de Formule 1 races vanmiddag door het Vechtstadje trekt.

Beoordeling

De kwaliteit van de optocht is dit jaar hoog, zo stelt docent beeldende kunst en tevens lid van de jury, Eric Schutte. " Het is lastig te beoordelen, temeer omdat je weet hoeveel energie en tijd er door ouders en kinderen in de wagens is gestoken. Toch beoordelen we heel eerlijk op basis van aankleding, idee, constructie en algemene indruk. De beste gaat dus winnen".