Scholieren maken documentaire over 'vergeten kamp' Erica

Video In ruim 15 minuten wordt de geschiedenis van het 'vergeten kamp' Erica in Ommen uit de doeken gedaan. In de documentaire komt historica Guusta Veldman uit Hilversum aan het woord. Zij deed onderzoek naar het kamp in de bossen op de Besthmenerberg dat in de Tweede Wereldoorlog dienst deed als justitiekamp.

Martijn Tel (18) en Martijn Kool (18) van de Guido de Bresschool in Amersfoort hebben ruim 150 uur werk gestoken in onderzoek en het filmen van de documentaire. De 5 vwo-leerlingen hebben de documentaire gemaakt als profielwerkstuk voor hun schoolopleiding. ,,We hebben er een 8,3 voor gekregen van onze leraar. Een mooi resultaat", vindt Tel.

Piet Eigenraam

Volledig scherm Kamp Erica waar Herbertus Bikker bewaker was. FOTO UIT BOEK DR L. DE JONG Kool had al in zijn hoofd dat hij iets wilde doen met het verhaal over Kamp Erika. ,,Piet Eigenraam, een overlevende uit het kamp, ken ik via mijn kerk. Zijn verhaal wilde ik graag vertellen. Ik wist dat Martijn Tel het leuk vindt om te filmen, vandaar dat ik hem heb gevraagd of hij met mij samen wilde werken aan de documentaire."

Ze spraken Guusta Veldman, die als enige historisch onderzoek heeft gedaan naar het kamp. Ook Harry Woertink, lid van de Historische Kring Ommen en zeer goed ingevoerd over de historie van Kamp Erika, heeft meegewerkt. ,,Gelukkig konden we Piet Eigenraam, die al in de 90 is, ook nog interviewen over zijn ervaringen. Verder zijn er nog een paar overlevenden uit het kamp, maar die zijn niet meer in staat een vraaggesprek te voeren", vertelt Kool.

Hele geschiedenis

De tijd was te kort om de hele geschiedenis van het kamp uit de doeken te doen. Tel: ,,We moesten hem eigenlijk in januari inleveren, maar onze leraar heeft ons gelukkig extra tijd gegeven tot maart. We hopen hiermee interesse te wekken bij kijkers. Meer informatie over de geschiedenis van het kamp kunnen ze in het Cultuurhistorisch Centrum Ommen vinden. De film wordt daar vertoond, en ook op de website. Wanneer de lokale omroep hem gaat uitzenden weten we nog niet precies. Wel voor de dodenherdenking, zo hebben we begrepen."