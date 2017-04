Schoorsteenbrand in woning in Vinkenbuurt

Erik Pluim van de brandweer Ommen laat weten dat de schade vooralsnog erg lijkt mee te vallen. De brand is meester en lijkt zich beperkt te hebben tot de schoorsteen. ,,We gaan nu de schoorsteen vegen. Vanwege het risico met rieten daken is er met extra veel mankracht uitgerukt, maar het lijkt erop dat we die niet hoeven in te zetten."