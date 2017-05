Slagwerkers Soli tonen 'olympisch' niveau tijdens concert Slagkracht

Dat is een hoop, want de muzikanten hebben twee keer het hoogste podium bereikt en twee keer op het tweede treetje gestaan. De vorige keer, in 2013, haalden ze een vierde plaats op het vierjaarlijkse concours dat ook wel gezien kan worden als de Olympische spelen van de amateurmuziek.

Slagkracht

Vanavond presenteren ze tijdens het evenement 'Slagkracht' in de Carrousel in Ommen het muziekprogramma waarmee ze op het hoogste amateurpodium eer mee willen inleggen. Ook de slagwerkensembles van Jong Nederland uit Asten en St. Cecilia uit Milheeze treden op. Jong Nederland is ook in voorbereiding voor het WMC. ,,Wij zijn misschien wel concurrenten, maar het is gezonde concurrentie. Het zijn bevriende gezelschappen. Het is leuk om met ze samen te spelen", zegt Karst Veurink uit Ommen. Hij speelt melodisch slagwerk (marimba, xylofoon en meer) en is ook lid van de WMC-commissie.