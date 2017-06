Vacature: Wie wil de nieuwe burgemeester van Ommen worden?

Leeftijd is geen onderwerp van gesprek geweest bij het opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester van Ommen. Als hij of zij maar onder de 64 jaar is. Want Ommen wil immers nu eindelijk een burgemeester die de volle periode van zes jaar uitzit.

Burgemeesters worden als ze 70 zijn van rechtswege uit het ambt ontslagen, legde Commissaris van de Koning Ank Bijleveld uit toen ze de profielschets voor de nieuwe burgemeester in ontvangst nam. De vacature wordt opengesteld van 15 juni tot en met 6 juli.

Kerstcadeautje

,,Hij of zij moet pal staan voor een zelfstandig Ommen", benadrukte CDA-fractievoorzitter Annelies Bakelaar nog een keer het standpunt van de gemeenteraad. ,,Zou het niet mooi zijn om onze nieuwe burgemeester als 'kerstcadeautje' voor de kerst of voor de nieuwjaarsreceptie te ontvangen", zei ze over het vervolg van de sollicitatieprocedure.

Hoewel de raad zelf geen voorkeur heeft voor een mannelijke of vrouwelijke burgemeester, wil Commissaris van de Koning Ank Bijleveld wel met nadruk vrouwen uitnodigen te solliciteren. ,,We hebben niet zo veel vrouwen in het ambt in Overijssel. Vanwege de diversiteit van het korps wil ik vrouwen dan ook nadrukkelijk oproepen te solliciteren."

Profielschets

Bijleveld heeft de profielschets in ontvangst genomen in een speciale raadsvergadering, de laatste gelegenheid om in het openbaar over de zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor Ommen te spreken. Vandaar dat ze de gelegenheid te baat nam om nadrukkelijk te wijzen op de integriteitschecks die deel uitmaken van de procedure. ,,We doen een diplomacheck. Alles wat op het cv staat moeten de kandidaten ook kunnen aantonen. Ook de justitiële gegevens worden opgevraagd en kandidaten moeten zich er rekenschap van geven dat het ministerie van binnenlandse zaken ze ook nog screent ook op fiscale gegevens."

Het opgestelde profiel is best breed, constateerde Bijleveld. ,,Dat zal wel veel sollicitanten kunnen opleveren. Daarmee wordt het misschien lastiger om het tijdschema te halen waar de Ommer gemeenteraad op hoopt."

Marc-Jan Ahne