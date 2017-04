Varsen hekelt oversteek Hessenweg: 'Russische roulette, spelen met levens'

videoTien jaar zijn de bewoners van buurtschap Varsen bij Ommen er ondertussen alweer mee bezig. Leven ze tussen hoop en vrees als het gaat om de over twee jaar dan eindelijk startende reconstructie en verbreding voor een betere doorstroming en meer veiligheid op de vaak stampvolle en steeds vaker volledig vastlopende Hessenweg, de provinciale verkeersverbinding N340 tussen Zwolle, Dalfsen, Ommen en - via de aansluitende N34 - ook Hardenberg.

Waar het op alle werkdagen vaste prik is dat blik over lengtes van vele kilometers 's morgens bumper aan bumper richting Zwolle kruipt en 's middags andersom.

Voorop gesteld, ook de mensen uit Varsen en omgeving staan al heel lang te springen om de maatregelen die er over een paar jaar voor moeten zorgen dat er veel beter dóórgereden kan worden tussen Overijssels hoofdstad en de Vechtdalkernen. Eindelijk! ,,Wat ons betreft beginnen ze morgen," zijn bewoners en gebruikers het al heel lang roerend eens.

Dwarsverkeer

Eind goed, al goed. Zou je denken. Weliswaar schoten nut, noodzaak en euro's tekort om van de Hessenweg een autoweg te maken waar 100 kilometer per uur gereden zou kunnen worden en tunnels of viaducten het 'dwarsverkeer' veilig onderdoor danwel overheen zouden loodsen, maar... vooruit. ,,Beter iets dan niets. Maar die opluchting wordt hier in en om Varsen nog steeds flink vergald," weet Ab Dekker die met zijn collega's in de Varsener werkgroep N340 na tien jaar 'strijd' nog steeds niet wil opgeven. "Omdat het voor ons nog niet klaar is. Het oversteken of oprijden van de Hessenweg is hier gewoon slecht geregeld. Helemaal niet eigenlijk."

Raadsleden

Samen met onder andere de gemeenteraadsleden Ilona Lagas en Rinie Schunselaar, voorzitter Wim Welleweerd van Plaatselijk Belang en de Balkbrugse boerin Gerrie Kleene als vertegenwoordiger van landbouworganisatie LTO, maakten Dekker en andere 'stikbezorgde' bewoners donderdagmiddag ter plekke nog maar eens zichtbaar én hoorbaar waarvoor ze 'zo bang zijn'. Met dank aan de loonwerker die voor deze gelegenheid wel 'even' wilde demonstreren hoe groot het hart moet zijn om de N340 tussen de Varsenerweg en Hessenweg-West of andersom over te durven steken.

Verkeerslawaai

Het gezelschap pal naast het asfalt ('kijk wel uit hè, niet te ver!') probeert boven het gierende verkeerslawaai uit te komen: "Je ziet het, minuten wachten tot er een gaatje valt. Ruimte die nu nog wel eens valt omdat de verkeerslichten verderop richting Ommen en Dalfsen ervoor zorgen dat er van beide kanten een paar seconden weinig of niets aan komt rijden. Maar ook dat is straks einde oefening als de stoplichten bij Ommen verdwijnen - dat houdt de verkeersdoorstroming immers ook op. Weet ook dat bijna alle andere mogelijkheden tussen Ommen, Dalfsen en Zwolle om de Hessenweg over te steken of vanaf de parallelweg op te rijden verdwijnen. Dan wordt het dus letterlijk spelen met je eigen én andermans leven om hier de weg op te rijden. Dat is Russische roulette. Een eenvoudige verkeerslichteninstallatie is al wat. Die wat ons betreft alleen op rood springt als iemand wil oversteken."

In de steek gelaten

De boodschap is duidelijk. Het provinciebestuur heeft dan al wel een formele klap gegeven op uitvoering van de plannen, voor de bewoners en vooral de vele agrarische bedrijven in dit buitengebied tussen Ommen en Dalfsen kan het nog steeds. "Het werk moet nog beginnen. Gebruik die tijd, doe wat. Nu worden we in de steek gelaten. Tellen wij niet mee, maar moet alles wijken voor het belang van doorstroming op de Hessenweg zelf. Veel en zwaar landbouwverkeer, maar ook fietsers en auto's met caravans van of naar de campings hier zijn bij ongewijzigde uitvoering aangewezen op deze plek om de Hessenweg op te rijden. Of je moet vijf kilometer omrijden over de parallelweg die daarvoor niet is bedoeld en waarvan de bermen aan gort gereden zullen worden. Ook dat moet je niet willen."