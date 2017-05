Verkerk waarnemend burgemeester Ommen

Com­pen­sa­tie­ka­vels erf Vedders gevonden in Beerzerveld en Ommen

2 mei Om de kosten van het slopen van het erf Vedders in Varsen te compenseren mogen twee nieuwe woningen gebouwd worden elders in de gemeente Ommen. Daar heeft de gemeente vorig jaar mee ingestemd. De ontwerpbestemmingsplannen hiervoor worden volgende week in de raadscommissie besproken. De compensatiekavels zijn geprojecteerd aan de Stouwdijk in Beerzerveld en aan de Bergweg 16 in Ommen.