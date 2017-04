Weg met de regels, leve 't maatwerk voor huurder Ommen

Woningcorporatie De Veste in Ommen is doende het roer om te gooien in haar beleid. Niet de stenen, maar de mensen moeten centraal staan als het om sociale huisvesting gaat.

Senioren die willen verhuizen kunnen hun aantrekkelijke huur meenemen; huurders in (tijdelijke) problemen worden geholpen met zelfs de mogelijkheid van huurverlaging; duurzaamheidsaanpassingen aan woningen zullen geen huurverhoging tot gevolg hebben: Het zijn enkele belangrijke uitgangspunten uit het nieuwe huurbeleid van De Veste.

Weg met die starre regeltjes voor iedereen, leve het maatwerk voor de individuele huurder. Het mag zelfs wat extra kosten, want De Veste is financieel zo gezond als een vis, zo meldt Janine Gerardts-Godderij die sinds tweeëneenhalf jaar directeur-bestuurder is van de corporatie.

Imago

De koerswijziging is De Veste mede ingegeven door wat er zich de afgelopen decennia heeft afgespeeld op corporatiegebied: Afgezien van de corporaties die het wel goed deden, was er sprake van allerlei vastgoedavonturen over de ruggen van huurders, die slecht afliepen. De overheid dwong daarop de corporaties zich weer op hun oorspronkelijke taak te richten, namelijk zorgen voor betaalbare woningen voor mensen met een smalle beurs.

,,We zijn twee jaar geleden van start gegaan met een proces om de identiteit van het woningbedrijf om te bouwen'', aldus Gerardts. ,,Om aansluiting te behouden met de samenleving en om de veranderingen in de sociale huisvesting op te vangen, moet het roer om. We willen een sociaal bedrijf zijn, dat maatwerk aan onze huurders biedt. Daartoe is het nodig om ook allerlei beleidsstukken te herzien. Het huurbeleid is daarin een belangrijke schakel.''

Het nieuwe huurbeleid is in samenwerking met drie huurdersverenigingen opgesteld. Belangrijkste wijziging is dat niet de algemene regels die voor iedereen gelden gevolgd worden, maar dat per huurder gekeken wordt naar de mogelijkheden.