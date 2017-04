Wie dumpte zijn boomstammen op de afgebrande paasbult in Ommen?

,,Welke onverlaat gooit hier nou een halve boom neer?" Gerrit Steen van de Gemienschop van Oll Ommer kan er niet over uit. Zijn vereniging draait nu op voor de kosten van het afvoeren en verwerken van de gigantische boomstammen die ongezien op de paasbult aan de Arriërveldweg in Ommen zijn gesleept afgelopen weekeind.

Jan Makkinga, 'chef paasbult' voor de organiserende vereniging, weet zeker dat de boomstammen er vrijdag nog niet lagen toen om vier uur de hekken dicht gingen. ,,Zaterdagmorgen lagen ze er ineens. We zagen toen sporen van een trekker die vanaf de zijkant stiekem het land opgereden moet zijn met de boomstammen. Wie het heeft gedaan, is onduidelijk."

Snoeihout

Op de paasbult, die maandag in vlammen op is gegaan, mag alleen snoeihout komen, dat is al jarenlang bekend. ,,In al onze berichten noemen we de regels: alleen snoeihout, geen geverfd hout, spoorbielzen, stobben of bouwafval. Hier zal nadrukkelijk op gecontroleerd worden."

Eddy Mooijers, 'communicatieman' van de vereniging, vermoedt kwade opzet. ,,Iemand heeft een boom in zijn tuin omgekapt, dat moet buren misschien wel opgevallen zijn. Het is waarschijnlijk een blauwe ceder." De omtrek schatten ze op ruim twee meter. Lengte van het grootste stuk zeker een meter of vijf. Plus een korter stuk van twee tot drie meter.