Zwembad in Ommen nog minimaal een week gesloten

Vanwege de verlenging van de sluiting, gaat het diplomazwemmen morgen (zaterdag 8 april) niet door.

Tijdens renovatiewerkzaamheden aan het dak van zwembad Carrousel in Ommen, zijn woensdagochtend enkele plafondplaten boven het wedstrijdbad losgeraakt en in het bad gevallen. Een vrouw die aan het zwemmen was werd geraakt door een van de platen en liep lichte verwondingen op. Er waren 15 personen in het bassin toen de platen vielen.

Het zwembad is direct na het ongeval gesloten. Er is direct een onderzoek gestart naar de oorzaak van het voorval. De gemeente Ommen heeft hiervoor een onafhankelijke deskundige partij ingeschakeld.

Verstevigingen

Het overgrote deel van de plafondplaten boven het wedstrijdbad is verwijderd. Alle overige delen van het plafond boven het wedstrijdbad zijn gecontroleerd en in orde bevonden. Om elk risico uit te sluiten, zijn deze plafonddelen wel extra verstevigd. Ook het plafond boven het recreatiebad is gecontroleerd en in orde bevonden.

Het zwembad blijft in ieder geval tot en met vrijdag 14 april gesloten zodat het werk op het dak afgerond kan worden. Het werk is inmiddels gevorderd tot het deel boven de kleedkamers en de ontvangstruimte, maar het duurt nog minimaal een week voordat het klaar is. Hoewel het plafond door een onafhankelijke partij in orde is bevonden, vindt de gemeente het gezien het voorval van afgelopen week niet wenselijk dat er op het dak gewerkt wordt als er bezoekers in het zwembad zijn.