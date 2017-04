Nog een rotonde maakt Urkerweg veiliger

Hier en daar klonk eerder kritiek over de aanleg van de rotonde, met name omdat andere kruisingen in Emmeloord veel dringender vragen om een rotonde. Daar was op de inloopavond over de rotonde bij het ziekenhuis weinig van te merken.



Rotonde

De kruising verandert de komende weken in een rotonde. ''Omdat het asfalt onderhoud nodig heeft, de verkeerslichten aan vervanging toe zijn en er subsidie beschikbaar is, kan de gemeente hier een rotonde maken. Dat is een toekomstbestendige en veilige oplossing. Bovendien zorgt een rotonde voor een betere doorstroming van het verkeer'', aldus wethouder Andries Poppe.



De aanpak van dit kruispunt is onderdeel van de programmabegroting 2017. Het is niet het enige kruispunt dat gepland staat voor een meer verkeersveilig Emmeloord. Het volgende kruispunt dat wordt aangepakt is de Moerasandijviestraat-Espelerlaan. De exacte startdatum hiervoor is nog niet bekend. De werkzaamheden beginnen in ieder geval pas nadat de rotonde Urkerweg klaar is.



Gefaseerd

De werkzaamheden voor de rotonde Urkerweg starten op 6 maart. Als het weer meezit, is de aannemer voor 16 april 2017 klaar. De rotonde wordt gefaseerd gebouwd. Het verkeer, en dus ook de hulpdiensten, kan tijdens de aanleg gewoon gebruik blijven maken van de Urkerweg. Dit met uitzondering van één lang weekend van 30 maart tot en met 4 april 2017