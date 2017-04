Volg de Stentor op Whatsapp!

Video 'Door Eurlings betaalde provincie fors mee aan wegen'

4 maart Het is vooral door toedoen van voormalig minister Camiel Eurlings dat de provincie Overijssel in de periode 2006-2015 veel meer dan andere provincies heeft bijgedragen aan aanleg en onderhoud van rijkswegen en het oplossen van infrastructurele knelpunten. Dat zei staatssecretaris en kandidaat-Tweede Kamerlid Sharon Dijksma zaterdag in een verkiezingsdebat op de vraag van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt hoe het mogelijk is dat Overijssel relatief veel meer geld kwijt is aan wegen dan andere provincies.