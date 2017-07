Australische verdediger Good op stage bij PEC Zwolle

De huidige aanvoerder van het reserveteam van Newcastle United werkte in 2012 bij Melbourne Heart al samen met John van ’t Schip. ,,Toen was hij pas achttien, maar je zag al wel dat hij veel potentie had”, herinnert de nieuwe hoofdtrainer van PEC Zwolle zich. ,,De voorbije jaren heeft hij wel veel wedstrijden gespeeld, maar niet in eerste elftallen. Daarom komt hij eerst meetrainen om te kijken of hij een versterking is.”

Newcastle

Good werd vorige week door technisch directeur Gerard Nijkamp en assistent-trainer Dwight Lodeweges bekeken in Newcastle. Daarbij werd ook het voornemen om hem op proef te nemen besproken. Good arriveert vrijwel zeker woensdagavond in Nederland en hij sluit dan donderdagmorgen aan bij de ochtendtraining van PEC Zwolle.

Het is de bedoeling dat de Australische mandekker, die één interland achter zijn naam heeft staan, zaterdag meespeelt met Jong PEC Zwolle in het oefenduel met HHC Hardenberg. Met de eredivisiestart tegen Roda JC op 13 augustus in het verschiet, wil PEC spoedig beslissen over Good. Aan het eind van het weekeinde wordt daarom mogelijk al duidelijk of in aanmerking komt voor een contract.