Boer ziet 'droomscenario' uitkomen met terugkeer in Zwolle

,,Dat ik hier terugkeer, is voor mij een droomscenario. Je houdt altijd contact en wil hier het liefst afsluiten, maar het probleem is dat je in het voetbal niets kunt niets plannen", stelt Boer, die sinds 2014 als reservedoelman fungeerde bij Ajax. ,,Ik heb drie fantastische jaren gehad bij Ajax, ondanks dat ik er drie keer net een hoofdprijs misliep. Ik heb drie jaar met geweldige spelers getraind en door die weerstand keer ik hier waarschijnlijk beter terug.”

Boer is niet van plan bij PEC dezelfde rol te gaan vertolken. ,,Ik kom hier niet voor de bank. Ik wil weer spelen en ik voel me nog hartstikke fit." De doelman bleek zaterdag in Wijthmen nog onverminderd populair bij de Zwolse supporters. ,,Als je iedereen bij de club kent, gaat het aanpassen wat gemakkelijker", weet Boer. ,,Het is mooier om zo terug te keren dan bij een club waar je niemand meer kent. Zo'n voorbereiding is leuk, maar ik kom wel terug om te presteren. Je kunt alles in de voorbereiding met 8-0 winnen, maar als je straks in de eerste wedstrijd met 2-0 van Roda JC verliest, heb je er niets aan gehad.”