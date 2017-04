Drost: 'Het was fijn om op het veld te staan'

Eerder dit seizoen werd het in Zwolle al 0-4 voor FC Groningen. ,,PEC is ons goed gezind", zei Drost. ,,We zaten er vanaf het begin meteen bovenop. Daar hadden ze het moeilijk mee. En we kwamen vroeg op voorsprong, dat scheelt enorm. Het was fijn om op het veld te staan."