El Idrissi krijgt twee weken extra van PEC Zwolle

Proefspeler Adham El Idrissi (20) krijgt twee weken extra de tijd om zich te bewijzen bij PEC Zwolle.Technisch directeur Gerard Nijkamp laat weten dat de club na het trainingskamp in Epe beslist of El Idrissi in aanmerking komt voor een contract.