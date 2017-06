Erik Bakker: 'Sowieso leuk om weer terug te gaan'

Erik Bakker (27) is blij met zijn terugkeer naar PEC Zwolle. Op het Zwolse middenveld is hij de opvolger van de naar FC Twente vertrokken Danny Holla. ,,Het is mooi om hier weer terug te zijn", vertelt de speler, die transfervrij overkomt van SC Cambuur.

,,Het is heel snel gegaan", zegt Bakker over de totstandkoming van zijn overstap. ,,Op een gegeven moment werd het Zwolle duidelijk dat Holla ging vertrekken. Ze zijn meteen bij mij uitgekomen en hebben contact gezocht met mijn zaakwaarnemer. Ik stond er heel positief tegenover."

PEC Zwolle staat vanaf de zomer onder leiding van John van ’t Schip en Dwight Lodeweges. ,,Met hen heb ik een positief gesprek gehad. De onderhandelingen verliepen vervolgens heel soepel. En dan kan het snel gaan", lacht Bakker.

Oude nest

Met Cambuur werd Bakker, aanvoerder van de Leeuwarders, in de play-offs uitgeschakeld door MVV. ,,Dat was heel teleurstellend. Zo ineens was het gebeurd en was het seizoen voorbij. Daar hadden we nog niet op gerekend, maar dat is soms ook voetbal", aldus Bakker, die niet in wil gaan of hij bij een eventuele promotie ook naar PEC Zwolle was gegaan. ,,Dat is speculeren."

Een terugkeer op het oude nest dus voor de middenvelder. ,,Ik ken nog veel mensen binnen de organisatie. Van de spelersgroep ken ik ook een aantal jongens. Ik denk dat ik alleen met Bram van Polen en misschien Mustafa Saymak heb gespeeld in het verleden. Ik heb ook begrepen dat ze misschien nog wat oude bekenden terug willen halen. Leuk, maar dat is afwachten. Het is sowieso leuk om weer terug te gaan. Ik heb er heel veel zin in."

De stap moest eigenlijk wel gemaakt worden. In de afgelopen jaren groeide Bakker bij Cambuur uit tot captain en belangrijke schakel op het Friese middenveld. ,,Dat denk ik ook. Ik heb zes jaar een mooie tijd bij Cambuur gehad. In die jaren ben ik vooruitgegaan als voetballer. Ik ging weg bij Zwolle in de Jupiler League en ik kom terug bij een club die een stabiele eredivisionist is. Afgelopen jaar had PEC wel een minder jaar, maar ik ga er van uit dat het een incident is geweest. We moeten rond de elfde, twaalfde plek kunnen eindigen."

Opvolger Holla