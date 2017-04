FC Groningen blijft angstgegner voor PEC Zwolle

Winst in Groningen betekende een blik omhoog op de ranglijst. Verlies juist andersom: naar de onderste clubs, vechtend tegen degradatie. In laatstgenoemde vijver kan PEC Zwolle nog even blijven spartelen na de kansloze verliespartij in het hoge noorden.

Soms is het jammer dat er in de rust geen microfoontje is verborgen in de kleedkamer. Want oh, wat zal trainer Ron Jans tekeer zijn gegaan in de pauze; 3-0 achter, door verdedigende fouten, tegen een opponent die zeker niet onverslaanbaar is dit seizoen. Er lagen zondag zeker kansen.