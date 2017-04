Holla: ‘We mogen ons best schamen’

,,Dit was gewoon slecht’’, erkende Holla. ,,We begonnen nog niet eens zo slecht, maar na die 1-0 viel alles bij ons in elkaar en leek het nergens meer op. Het was los zand. We konden het niet meer omkeren en we gaven de doelpunten heel gemakkelijk weg. De instelling was niet goed en daar mogen we ons best voor schamen.’’