Israelsson wil fit uit huwelijksboot stappen

Erik Israelsson tekende zaterdagavond tegen de amateurs van Hatto Heim (1-9 winst) voor een doelpunt. Een pleister op een pijnlijk eerste half jaar in Zwolle. ,,Mijn eerste seizoen bij PEC is niet geworden wat ik er van verwacht had’’, erkende de Zweed. ,,Ik wilde belangrijk zijn hier, maar ik kwam in de plannen van de trainer niet voor. Logisch ook. In februari ging de ploeg beter draaien en vooral het middenveld ook. Jans had geen reden om te wisselen. Daarnaast miste ik ritme en heb ik heel erg moeten wennen aan het spel in Nederland. Dat is heel anders dan in Zweden.’’

Huwelijksreis

Toch zal heel Zwolle hem voorlopig wel herinneren aan die ene kopbal begin dit jaar Rotterdam. Bij zijn eerste balcontact als invaller tegen Sparta knikte hij PEC Zwolle – uiteindelijk – naar de 3-2 zege in het degradatieduel. ,,Dat was een van de mooiste momenten uit mijn carrière’’, stelde Israelsson, die aast op revanche. ,,Ik blijf de hele zomer voor mezelf doortrainen en wil topfit aan de start van het nieuwe seizoen staan.’’ Een weekje huwelijksreis naar Griekenland, meer gunt Israelsson zichzelf deze zomer niet. Op 3 juni stapt hij in de huwelijksboot met jeugdliefde Louise. ,,Ik ga nu meteen naar Stockholm, naar mijn familie. Even het voetbal vergeten, al is dat best vreemd. Dit is mijn eerste ‘summerbreak’ ooit. In Zweden voetballen we altijd door.’’