Jans: Niet wanhopig, wel verbijsterd

Jans zag PEC Zwolle grossieren in grote kansen, maar de meest fraaie en vrije mogelijkheden waren niet besteed aan Brock-Madsen, Mokhtar en Ehizibue. ,,Dit heeft met effectiviteit te maken. We moeten onszelf belonen, Roda JC was zó veel minder dan wij, maar dat doen we niet. Dit heb ik als trainer nog niet vaak meegemaakt.’’

Jans is niet bang dat PEC Zwolle nog verder wegzakt en terugkeert in het degradatiemoeras. ,,Wij zullen niet meer in de problemen komen. Daarvoor zijn we te goed. We pakken heus onze punten nog wel, maar het dit verlies dreigt het seizoen wel als een nachtkaars uit te gaan en dat is zonde. We hadden nog mee kunnen doen voor plaats negen,maar dat kunnen we nu wel uit ons hoofd zetten.’’