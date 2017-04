Jans: ‘Teleurstellend uur, teleurstellend resultaat’

,,Ons spel was te traag, we waren te slordig en wij konden het duel niet meer ombuigen’’, oordeelde Jans. ,,We begonnen echt heel erg goed. Kregen ook twee goede kansen en via een afstandschot van Django Warmerdam scoren we. Het klopte allemaal, maar juist na dat doelpunt was het gedaan met ons goede spel.’’

In de rust donderde het in de Zwolse kleedkamer. Jans eiste meer passie en bezieling van zijn troepen. Een aantal jongens dacht het wel op halve kracht af te kunnen, oordeelde de trainer. ,,Er moest veel meer energie in het duel worden gelegd. Je merkte het ook aan het publiek in het stadion. Het was stil, een beetje timide.’’ De lamlendigheid op het veld sloeg over naar de tribunes. ,,Ook de supporters kregen we niet mee. Normaal helpne zij ons over het dode punt, maar ook dat gebeurde niet.’’