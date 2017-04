Jans verrast met Verdonk en Ehizibue in basis PEC Zwolle

Dat de twee jongelingen in de basis beginnen in het uitverkochte Mac3Park Stadion in Zwolle mag een kleine verrassing heten. Hun plekken in de basis gaan ten koste van de geschorste spits Nicolai Brock-Madsen en Mustafa Saymak. De Deventer middenvelder moet plaatsmaken voor de laatste maand excellerende Django Warmerdam. PEC Zwolle heeft na de mislukte excercities tegen Excelsior (1-1) en Roda JC (2-1 verlies) broodnodig punten nodig om niet verder in de degradatieproblemen te komen. Het gat met de zestiende plek in de eredivisie is nog maar drie punten.