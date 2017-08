Jong PEC ruilt Schalke in voor Cambuur

Saymak: 'Alleen een transfer als het mij past'

31 juli Het leven lacht Mustafa Saymak weer toe. De middenvelder van PEC Zwolle is eindelijk blessurevrij en vol vertrouwen. De stap naar een andere club is altijd aan de orde, maar Saymak gaat niet in op het eerste de beste aanbod. ,,Er is ook nog niets concreet.''