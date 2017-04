Kansen zat in Kerkrade, maar geen punten voor PEC Zwolle

Over het eerste half uur zullen geen boeken vol worden geschreven. Er gebeurde vrijwel niks in Limburg. Totdat het in slaap gesukkelde publiek in Kerkrade ineens wakker schrok, toen Queensy Menig een niet te missen kans kreeg op de openingsgoal. Nou ja, niet te missen… De vleugelaanvaller kreeg het niet voor elkaar om de bal in het lege doel te schuiven.