Keeper Boer op weg terug naar PEC Zwolle

De broers Harold en René Eijkelkamp, zaakwaarnemers van Diederik Boer, zaten maandagmiddag om de tafel met de technische leiding van PEC Zwolle. Beide partijen hebben de intentie om er op korte termijn samen uit te komen. Overigens is er nog een kaper op de kust voor PEC Zwolle. Ook FC Groningen is nog steeds in de markt voor de geroutineerde keeper, die in 2014 de overstap maakte naar Ajax waarvoor hij twee eredivisieduels in actie kwam.