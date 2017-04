Kersverse vader Mokhtar kijkt met afschuw naar terreuraanslagen

Youness Mokhtar heeft als praktiserend moslim pijn in de buik van terreurdaden die nu ook sportwereld raken. ,,Dit gaat niet meer om geloof, maar is een aanslag op de mensheid’’, stelt de aanvaller van PEC Zwolle in de aanloop naar de wedstrijd tegen FC Groningen.

In een wereld in lichterlaaie sloot Mokhtar tien dagen geleden voor het eerst zijn dochter in de armen. De voetballer van PEC Zwolle werd vader van de kerngezonde Isra en kan zijn geluk nog steeds niet op. ,,Dat was echt de mooiste ervaring van mijn leven. Ik kan wel dansen en loop nog steeds op adrenaline.’’

Maar waar de kleine spruit haar vader sindsdien nog geen slapeloze nachten bezorgde, doen de ontwikkelingen op het mondiale podium dat wel. De praktiserend moslim van PEC Zwolle heeft geen goed woord over voor de aanslagen van zijn vermeende geloofsgenoten, die het sinds deze week ook gemunt hebben op de voetbalwereld. De spelersbus van Borussia Dortmund was dinsdagavond doelwit in de aanloop naar de Champions League-kwartfinale tegen AS Monaco. ,, Natuurlijk waren er al de aanslagen in Brussel, Parijs en Londen’’, stelde Mokhtar. ,,Maar nu wordt dus ook de voetballerij getroffen. Niet dat ik nu banger ben, maar dit doet me wel heel veel pijn. Dit heeft niets meer met ons geloof te maken, dit is een aanslag op de mensheid. Ook in de selectie van Dortmund zitten moslims en deze terroristen hebben het nu op hun broeders gemunt. Dat vind ik onbestaanbaar en heeft niets van doen met de Islam.’’

Vrede

Want zijn religie staat in beginsel voor vrede, benadrukt Mokhtar nog maar eens. De 25-jarige Utrechter stapt dagelijks binnen in de moskee voor het gebed. Ook daar zijn de terroristische aanslagen gesprek van de dag. ,,Er zijn miljarden moslims in de hele wereld. Echt, 99 procent is vredelievend en keurt alle vormen van terreur glashard af. Allemaal goede moslims die – net zoals ik - al die aanslagen veroordelen. IS, Islamitische Staat zoals ze zichzelf noemen, heeft niets met onze godsdienst te maken. Maar in de westerse wereld komt er daardoor wel steeds meer weerstand tegen de Islam. Angst heeft de wereld in zijn greep en daar word ik verdrietig van.’’