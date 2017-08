Kurk oorzaak bruine vegen op veld PEC Zwolle

Op sociale media stak zondag een storm van kritiek op tijdens en na de wedstrijd PEC Zwolle tegen Roda JC (4-2). Op televisie waren verschillende bruine vlekken op het 'gras' zichtbaar, waardoor het veld in het Mac3Parkstadion meer weg leek te hebben van een dorre vlakte.

Het zorgde voor hoongelach bij voetbalfans en bekende figuren uit de voetbalwereld. Zoals van NOS-voetbalcommentator Arman Avsaroglu: 'Dat veld in Zwolle... pijn aan je ogen.' Fox Sports-presentator Vincent Schildkamp vatte het samen in een sarcastische tweet: 'Fraai hoor, het nieuwe veld van PEC. Met roestbruine accenten.' Om daar even later aan toe te voegen: 'Ondanks dat belachelijke veld toch een zeer vermakelijke eerste helft'.

Zorgelijk?

Moeten de Zwolse fans zich zorgen maken? Blijft hun veld dit seizoen mikpunt van spot door kunstgrashaters? Nee hoor, zegt technisch directeur Gerard Nijkamp. ,,Daar zijn we niet bang voor. Vooropgesteld: we zijn als club zeer tevreden over de kwaliteit van deze nieuwe kunstgrasmat. De demping is beter, onze spelers zijn er zeer enthousiast over."

Toch constateert Nijkamp dat de uitstraling van het veld niet optimaal is. ,,De look laat nog te wensen over. Dat komt omdat we voor kurk hebben gekozen als infill tussen het gras. Dat houdt het vocht langer vast waardoor het veld beter bespeelbaar is. Maar omdat de synthetische grassprieten nieuw zijn, en daarom nog wat statisch, kruipen die kurkdeeltjes als het ware omhoog en plakken aan de grasspriet. Hierdoor zie je bruine vegen op het veld."

Oplossing

PEC Zwolle gaat de komende dagen met producent GreenFields uit Nijverdal om de tafel om een oplossing voor het probleem te vinden. ,,Door er vaak op te spelen en het veel te slepen en te sproeien zullen die kurkdeeltjes uiteindelijk blijven liggen en verdwijnen de bruine vegen. Het heeft even tijd nodig. Toch gaan we samen met GreenFields kijken hoe we de situatie snel kunnen verbeteren, zodat we bij de komende thuiswedstrijd over twee weken tegen FC Twente niet alleen een goed veld hebben maar optisch ook een mooi veld. We hopen dat GreenFields daar een oplossing voor heeft."

Quote Het is de natuur in zijn meest pure vorm GreenFields over het kunstgrasveld

GreenFields legde het veld deze zomer aan in het Zwolse stadion. De mat is de beste kwaliteit die er anno 2017 op kunstgrasgebied verkrijgbaar is. Op de website spreekt het Nijverdalse bedrijf zelfs van 'Het is de natuur in zijn meest pure vorm'. Marketingmanager Nicole Arends van GreenFields zegt dat er hard wordt gewerkt om de looks te verbeteren. ,,Kurk heeft een natuurlijke bruine kleur die meer zichtbaar is in een groen veld. Momenteel werkt ons team intensief samen met PEC Zwolle om het aanzicht te verbeteren met behoud van de zeer goede sporttechnische eigenschappen."

Onzichtbaar

Voorzitter Freddy Eikelboom van de supportersvereniging van PEC Zwolle was de bruinige staat van het veld niet opgevallen. ,,Vanaf mijn plek achter de goal heb ik het niet gezien. Later zag ik wel beelden voorbij komen waarop ons veld meer weg had van een landkaart."

Balen