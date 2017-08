Kvida dwingt geen contract af bij Slovan Liberec

Kvida begon vorige week maandag aan zijn proefperiode bij Slovan Liberec. Met de Tsjechische club speelde hij afgelopen maandag nog een testwedstrijd. Een dag later keerde de linksbenige verdediger terug in Zwolle. Hoewel Slovan Liberec niet met hem in zee gaat, heeft Gerard Nijkamp, technisch directeur van PEC, goede hoop dat de club de overbodige speler op korte termijn alsnog weet te slijten. ,,Er spelen meer dingen rond Jozef. Het kan zijn dat hij weer ergens op stage gaat.”

Of PEC Kvida gaat verhuren of verkopen, is daarom nog niet duidelijk. ,,Alle opties zijn mogelijk”, aldus Nijkamp, die eerder al liet doorschemeren in het geval van verhuur eerst zijn in 2018 aflopende verbintenis te willen verlengen.