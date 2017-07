Kvida op proef in vaderland

Bij PEC kwam de 20-jarige Kvida afgelopen seizoen niet verder dan twee officiële optredens in de hoofdmacht. Hoewel de optie in zijn contract eind maart nog werd gelicht, heeft Kvida ook voor het nieuwe voetbaljaar weinig uitzicht op speeltijd in Zwolle. De linksbenige verdediger, die eerder in beeld was bij NEC, mag verhuurd of verkocht worden. Kvida traint de komende week mee met Slovan Liberec, waarna duidelijk zal worden of hij aanmerking komt voor een contract bij de nummer negen van de Tsjechische 1. Liga.