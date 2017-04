Let op Menig in de openingsfase!

Beloften Go Ahead draaien PEC Zwolle een loer

10 april DEVENTER – Jong Go Ahead Eagles was maandagavond in de mini IJsselderby met 2-1 te sterk voor Jong PEC Zwolle. In de strijd om de tweede plaats in de reservecompetitie B – achter kampioen NEC – was het een pijnlijk verlies voor de Zwolse formatie, dat Leon de Kogel in de slotminuut zag scoren voor de Deventer ploeg.