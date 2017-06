Marcellis drie jaar langer bij PEC Zwolle

PEC Zwolle is content met het langer aanblijven van Marcellis. ,,Dirk heeft de afgelopen seizoenen bewezen van enorme waarde te zijn voor PEC Zwolle’’, verklaarde technisch directeur Gerard Nijkamp. ,,Dit komt voort uit zijn ervaring, rust en verdedigende kwaliteiten. Het doet me dan ook goed, een speler van Dirk zijn ervaren kaliber voor langere tijd aan de club te kunnen binden.”

Meerwaarde

De oud-speler van onder meer AZ en PSV is met zijn routine een meerwaarde in de Zwolse defensie. De 29-jarige verdediger en oud-international speelt sinds 2015 voor PEC Zwolle, waar hij in 63 duels vier keer scoorde. Ook Marcellis is blij met zijn verlengde verblijf in Zwolle: ,,De afgelopen twee seizoenen heb ik hier nagenoeg alle wedstrijden kunnen spelen. Zowel op als buiten het veld heb ik het erg naar mijn zin in Zwolle, ik voel mij hier gewaardeerd en op de juiste plaats. Deze lijn hoop ik de komende jaren te continueren.”