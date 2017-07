Marcellis: Goed dat we nog even deksel op de neus krijgen

,,Dit was wel onze minste wedstrijd tot nu toe. Het resultaat, de organisatie en het spel waren niet goed", concludeerde Marcellis na de zwaarbevochten remise op de open dag van Volendam. ,,Ik vond ons veel te slordig spelen. Het veld lag vaak veel te open. De echte concentratie ontbrak misschien ook. Dat is niet heel erg. We zijn met de nieuwe trainer een nieuwe weg ingeslagen. Dan is dit een heel leerzame wedstrijd. Het is denk ik goed dat we nog even de deksel op de neus krijgen. Het houdt ons scherp in aanloop naar het eerste competitieduel tegen Roda JC. Ik vind dat we nog steeds goed op koers liggen voor die wedstrijd. Dit was minder, maar we draaien verder een goede voorbereiding."