Menig herpakt zich: 'Belofte maakt schuld'

PEC Zwolle doet Feyenoord pijn in titelrace

16:31 Het begin was zeer hoopgevend voor de supporters van PEC Zwolle. Maar de vroege 2-0 voorsprong kon tegen titelfavoriet Feyenoord niet over de streep worden getrokken (2-2). Toch is het een kostbaar en misschien wel cruciaal punt voor PEC Zwolle in de overlevingsstrijd.