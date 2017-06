Middenvelder Namli voor drie jaar naar PEC Zwolle

Namli werkte in het seizoen 2014/2015 nauw samen met coach Dwight Lodeweges, die eerder de Blauwvingers trainde. Voor Heerenveen speelde de middenvelder bij Akademisk Boldklub in Denemarken. Voor die club speelde hij vijftig keer en scoorde hij zes keer.

,,Met Younes halen we een talentvolle speler binnen’’, zegt Gerard Nijkamp, technisch directeur van PEC Zwolle. ,,Hij heeft bij Heerenveen ondanks zijn jonge leeftijd al ervaring opgedaan in de eredivisie. Hij is een offensief ingestelde middenvelder en kan op meerdere posities uit de voeten. We volgden hem al langer en zijn dan ook erg blij met zijn komst.”