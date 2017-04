Nijland en Holla: een Gronings verleden

Holla speelde 97 wedstrijden voor FC Groningen tussen 2006 en 2011. De middenvelder van PEC Zwolle scoorde in die periode negen keer. Stef Nijland maakte zijn eredivisiedebuut in het Groningse tricot. In dat seizoen 2007/2008 kwam hij tot 23 wedstrijden en vier treffers voor de club, waar zijn vader Hans algemeen directeur is.