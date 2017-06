Ook Henry van der Vegt terug bij PEC Zwolle

Aanvaller Parzyszek naar PEC Zwolle

18 juni Piotr Parzyszek speelt komend seizoen voor PEC Zwolle. De aanvaller komt over van de De Graafschap, waar hij afgelopen seizoen tekende voor 25 doelpunten in de Jupiler League. De 23-jarige Pool tekent voor drie jaar en moet als spits in Zwolle voor de doelpunten gaan zorgen. Hij komt transfervrij over van de Doetinchemse Jupiler Leagueclub.