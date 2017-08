Oud is voor PEC Zwolle goud waard

PEC Zwolle jaagt zondagmiddag (16.45 uur op Het Kasteel) tegen Sparta Rotterdam op een nieuwe competitiezege. De aanjagers van het duel met Roda JC zijn er dan ook weer bij, niet geheel toevallig de twee oudste spelers: Diederik Boer (36) en Bram van Polen (31). Het duo had een behoorlijk aandeel in de doelpuntrijke overwinning op de Limburgers (4-2).

Zo is keeper Boer als een oude fles wijn. Een die al jaren onder de spinnenrag in de kelder ligt te rijpen en nu de ideale smaak heeft voor de fijnproever. Hoe ouder, hoe beter. ,,Laten we het hopen”, zei Boer, terug van zijn avontuur bij Ajax. ,,Dat is bij keepers vaak het geval hè. Kijk naar Gianluigi Buffon, die is 39 jaar. En mijn grootste voorbeeld, Edwin van der Sar, zat de afgelopen drie seizoenen bij dezelfde club als ik.” Met een knipoog: ,,Die ging geloof ik tot zijn 53ste door.”

De verbaal sterke Diederik -ik ben nu rustiger- Boer.

Voor zijn gevoel is hij in Amsterdam minder druistig geworden. Rustiger. Althans, in zijn spel. Verbaal is Boer nog altijd luid aanwezig. Zelfs als de links- of rechtsbuiten aan de overkant van het veld bij de cornervlag staat, coacht de keeper nog na. ,,Ik geloof dat ik het spel nu nog beter zie.”

Hakbal

En wat te denken van Bram van Polen? Samen met Boer is hij de aanjager van het team. Ook als het even wat minder gaat. Na de nonchalante hakbal van verdediger Philippe Sandler bijvoorbeeld, in die matige eerste helft tegen Roda JC. ,,Dat kon echt niet”, stelde Van Polen. De routinier liet dat Sandler ook ter plekke weten, in duidelijke taal. ,,Ik heb hem verrot gescholden. Philippe is een talentvolle verdediger, maar wel een die nog veel moet leren.”

Debutantenbal

Het was de spanning, erkenden Boer en Van Polen. Bij iedereen. ,,Op een gegeven moment speelden we vaker naar de verkeerde dan naar de goede kleur. Dat is niet te coachen”, zei Boer. Hij somt op: de jonge Sandler die in de basis staat, Erik Bakker die terugkeert in Zwolle, Mustafa Saymak die een zware blessure heeft gehad en nieuweling Younes Namli die zich wil bewijzen. ,,Dan is de spanning nog best logisch te verklaren ook, maar zelfs Dirk Marcellis gaf een paar ballen waarbij ik dacht: ‘Hoe kan dat?’”

Kopbal

Al was het diezelfde Marcellis, met zijn 29 jaar eveneens een ervaren rot binnen de selectie, die PEC Zwolle met zijn rake kopbal vlak voor rust over het dode punt heen tilde (1-1). Van Polen: ,,Daardoor gingen we alsnog met applaus de kleedkamer in, terwijl het heel matig was.” In de tweede helft werd PEC Zwolle zichzelf weer en won het uiteindelijk van Roda JC.

Wedstrijdbal