Ruud ter H. oud-profspeler bij FC Zwolle en AGOVV vast voor steekpartij

Opwelling

Bouwvak barbecue

Voetbalcarrière

Ter H. begon zijn voetbalcarrière bij FC Twente, waar hij in het begin van de eeuw vier wedstrijden in het eerste elftal heeft gespeeld. Daarna voetbalde de Enschedeër achtereenvolgens voor Eintracht Nordhorn, Werder Bremen, AGOVV, Cambuur, FC Emmen, FC Zwolle en weer FC Emmen. De spits scoorde er in de Jupiler League flink op los. In de 3 seizoenen bij het Apeldoornse AGOVV bijvoorbeeld maakte hij 51 doelpunten.

Ruzie

In 2013 stapte de spits over naar SVZW. Sinds 2016 speelt hij bij zondagderdeklasser Eilermark. Vorig seizoen was Ter Heide ook nog actief als trainer tot hij in maart van dit jaar op non-actief is gesteld na een ruzie met de voorzitter.