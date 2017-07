PEC-aanwinst Namli: 'In deze wereld heb je geen tijd om te huilen'

Wie Namli spreekt, vermoedt dat hij in Nederland is geboren en getogen. De Marokkaanse Deen spreekt de taal waarvan hij drie jaar geleden nog geen woord kende vloeiend. ,,Dat heb ik helemaal zelf gedaan”, zegt Namli. ,,Toen Dwight Lodeweges mij 2,5 jaar geleden ophaalde, kende ik nog geen woord. In de kleedkamer bij Heerenveen luister je dan goed en je probeert mee te praten. In het begin lachen ze je dan nog wel eens uit, maar uiteindelijk is het wel de beste manier om het te leren.”

De coach die Namli van het Deense Akademisk naar Friesland haalde, navigeerde hem vorige maand als assistent-trainer ook naar PEC Zwolle. ,,Dwight heeft natuurlijk een rol gespeeld. Ik weet hoe hij voetbal ziet. Hij kent mijn kwaliteiten en hij weet wat ik kan. Ik heb met John (Van ’t Schip) en Gerard (Nijkamp) ook een goed gesprek gehad. Ze vonden me een goede speler. Zij hebben ook vertrouwen in me. Ze zien mij als speler zoals ik mezelf ook zie. Daar kreeg ik gelijk een goed gevoel bij.”

Nummer tien of rechtsbuiten

In Friesland week zijn standpunt over zijn rol in het veld af van die van de technische staf. ,,Daar zagen ze mij als controlerende middenvelder. Dat vond ik zelf niet. Ik ben een speler die kansen kan creëren en goals kan maken. Ik wil aanvallend spelen. Ik zie mezelf als een nummer tien of een rechtsbuiten die veel naar binnen komt. Bij PEC vinden ze hetzelfde. Concurrentie is niet erg. Concurrentie kan ik ook aan. Ik vond mezelf goed genoeg om daar in de basis te spelen.”

Dat gebeurde alleen minder vaak dan Namli wilde. Naast de verschillende opvattingen over zijn positie stond ook het gebrek aan speeltijd een langere samenwerking met Heerenveen in de weg. ,,We hebben gesprekken gehad”, legt de behendige linkspoot uit. ,,Ik heb daarin aangegeven dat ik meer wenste te spelen dan het afgelopen half jaar. Als dat niet kon, wilde ik weg. Zij zeiden dat het lastig zou worden. Ik krijg nu heel veel vragen van mensen: ‘Hoe kan het dat ze jouw contract niet hebben verlengd?’ Dit is ook gewoon voetbal. Je moet het accepteren want er is geen tijd om te huilen in deze wereld.”

Hoogste niveau