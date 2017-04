PEC boezemt Roda JC angst in

De laatste tien ontmoetingen bleef PEC Zwolle zonder verlies tegen de Limburgers, de langste ongeslagen reeks van de Zwollenaren tegen een eredivisie-opponent. Alleen tegen Ajax heeft Roda JC een nóg slechtere conduitestaat met zestien duels zonder zege. De laatste keer dat Roda JC won van PEC Zwolle was op 29 november 2002 (2-0). De huidig assistent-trainer in Zwolle, Albert van der Haar, was actief in dat duel.

Kanttekening is wel dat PEC Zwolle vooral in eigen huis sterk voor de dag komt tegen Roda JC. In vijftien eredivisieduels in Kerkrade wist PEC Zwolle slechts twee keer te winnen. Zo ook vorig seizoen toen het elftal van trainer Ron Jans met 0-5 te sterk was. Het is de grootste uitzege van PEC in de eredivisie, net als de 0-5 tegen Excelsior in 2014.