PEC-nieuweling Koppers: Ik ben nog niet klaar in Nederland

,,Ik heb best aanbiedingen gehad. Uit Nederland, maar ook uit het buitenland. Dat kan later altijd nog. Ik had het gevoel nog niet klaar te zijn in Nederland. Bij Twente was mijn eerste seizoen nog aardig, maar bij Willem II is het niet geworden wat ik ervan gehoopt had. Ik wil hier alsnog laten zien dat ik het voetballen echt niet ben verleerd", aldus Koppers, die vanwege een enkelblessure bij de start van de voorbereiding van PEC nog afzonderlijk trainde.