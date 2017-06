PEC-spelers en stagiair El Idrissi komen helft in actie tegen Genemuiden

PEC Zwolle neemt het zaterdag met twee verschillende elftallen op tegen Genemuiden. Naast de fitte selectiespelers krijgen ook proefspeler Adham El Idrissi en een aantal beloften waarschijnlijk een helft speeltijd in de eerste oefenwedstrijd van het voorbereiding op het nieuwe eredivisieseizoen.

,,Het is de bedoeling om iedereen 45 minuten te laten spelen", zegt Van 't Schip. ,,Ik ben nieuwsgierig of we dingen zullen zien die je hoopt te zien. Het draait om fitheid, de uitvoering van de manier van spelen en de eigen prestatie. Ik moet zeggen dat de groep er na een paar dagen goed op staat. Iedereen oogt na de vakantie fris en gretig, ook omdat er natuurlijk maar elf plaatsen te vergeven zijn."

Van 't Schip werkte met zijn ploeg dinsdag twee trainingen af in Wijthmen. Na een reguliere ochtendtraining werden de fitte spelers bij de tweede sessie onderworpen aan stabiliteitsoefeningen. Stef Nijland, Wouter Marinus, Rick Dekker, Bas van Wijnen, Dico Koppers en Mustafa Saymak waren daar niet bij. Zij herstelden in Zwolle van hun blessures of pijntjes.

El Idrissi